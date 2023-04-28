Элитный ЖК горел в Турции

Опубликовано: 9:41, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В одном из элитных ЖК турецкого Измира произошел пожар. Пострадали 7 человек, им оказана медпомощь. Причины ЧП устанавливаются.

Семь человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в элитном жилом комплексе (ЖК) в турецком Измире. Об этом сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа, уточнив, что пострадавшим была оказана медпомощь. Согласно предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет.

Установлено, что пожар произошел в одной из квартир жилого комплекса накануне поздним вечером. Специалисты не исключают, что пожар вспыхнул из-за детонации газового баллона.