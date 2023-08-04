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Электросамокаты запретили в 23 местах Сочи

Знак запрета движения на самокате
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), то есть электросамокатах, моноколесах и т. п., нельзя будет в некоторых местах в Сочи. Там установят специальные знаки.

Электросамокаты и моноколеса объявлены вне закона на некоторых участках в Сочи, такое решение приняли городские власти.

Соответствующие знаки будут установлены на 23 участках. На всех них очень много пешеходов, из-за чего и введен запрет.

В перспективе список мест, где запрещено кататься на электросамокате, будет расширен.

В Ессентуках вводят запрет на катание на электросамокатах

В Ессентуках вводят запрет на катание на электросамокатах

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