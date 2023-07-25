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Электричка загорелась в Московской области - названа причина

Электричка загорелась в Московской области - названа причина
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЧП произошло накануне вечером с электричкой, направлявшейся из Москвы в Конаково (Тверская область). На крыше поезда вспыхнул пожар.

Пожар в электричке, а точнее, на электричке случился накануне вечером. Правоохранители уже установили предварительную причину.

Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, пожар начался из-за короткого замыкания.

Огонь повредил и контактный провод, заявили в Октябрьской железной дороге. В результате было задержано движение пригородных поездов, пишет ТАСС.

Общая площадь пожара, который начался немного ранее 21.00 на станции Подсолнечная (территория Подмосковья), составила всего 2 кв м. Его вскоре потушили.

Все пассажиры оперативно эвакуировались, так что никто не пострадал.

Между Анапой и Керчью будут ходить дневные &quot;электрички выходного дня&quot;

Между Анапой и Керчью будут ходить дневные "электрички выходного дня"

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