Электричка загорелась в Московской области - названа причина

ЧП произошло накануне вечером с электричкой, направлявшейся из Москвы в Конаково (Тверская область). На крыше поезда вспыхнул пожар.
Пожар в электричке, а точнее, на электричке случился накануне вечером. Правоохранители уже установили предварительную причину.
Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, пожар начался из-за короткого замыкания.
Огонь повредил и контактный провод, заявили в Октябрьской железной дороге. В результате было задержано движение пригородных поездов, пишет ТАСС.
Общая площадь пожара, который начался немного ранее 21.00 на станции Подсолнечная (территория Подмосковья), составила всего 2 кв м. Его вскоре потушили.
Все пассажиры оперативно эвакуировались, так что никто не пострадал.