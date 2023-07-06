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Между Анапой и Керчью будут ходить дневные "электрички выходного дня"

Между Анапой и Керчью будут ходить дневные &quot;электрички выходного дня&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из Анапы в Керчь на время летнего сезона по выходным будут ходить дополнительные электрички: у них удобное дневное расписание, а также они станут большим подспорьем для тех, кто добирается на полуостров на общественном транспорте.

Из кубанской Анапы в крымскую Керчь по выходным дням будут ходить дополнительные электрички, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Электропоезд будет курсировать в пятницу, субботу и воскресенье. Со станции Керчь он будет отправляться в 14:53 и прибывать в Анапу в 17:00, передает "АиФ-Юг".

Из Анапы дополнительный поезд будет отправляться в 12:30 а прибывать на станцию Керчь в 14:38.

С какого числа будет запущен новый электропоезд, в сообщении не указывается.

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