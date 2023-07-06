О дополнительных поездах в Абхазию и на юг рассказали в РЖД

Опубликовано: 2:05, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Абхазию и на другие южные курорты при ажиотажном спросе на билеты? РЖД вводит дополнительные поезда, чтобы туристы могли доехать до места отдыха в 2023 году.

"Российские железные дороги" ведут тщательный мониторинг ситуации на южных направлениях, включая Абхазию, - сейчас, в сезон летнего отдыха, они пользуются особым спросом, рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

По его словам, компания делает все возможное для его удовлетворения. Как только возникает необходимость, количество билетов увеличивается разными способами:

к составам добавляются дополнительные вагоны,

вводятся отдельные дополнительные поезда,

уже существующие поезда курсируют чаще.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дополнительные поезда

Пегов добавил, что уже запущены дополнительные поезда на Кубань - это Анапа, Новороссийск, Адлер и Краснодар, и на Ставрополье - в Кисловодск и Минводы.

Замгендиректора РЖД констатировал и рост спроса на отдых в Абхазии, пишет РИА Новости.

"Поэтому в дополнение ко всем уже ранее назначенным поездам в июне мы запустили еще и "Ласточки" из Сочи в Гагру. Это очень удобный и комфортабельный поезд. Прилетев в аэропорт "Сочи", пассажиры пересаживаются в "Ласточку" и едут к месту отдыха в Абхазии, при этом таможенный и пограничный контроль они проходят прямо в поезде"

– Дмитрий Пегов