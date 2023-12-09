Эльчин Амирбеков: проведение СОР29 - подходящий момент для подписания мирного договора между Баку и Ереваном

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что проведение климатической конференции СОР29 в Баку – подходящее время для заключения мира между Азербайджаном и Арменией.

Период проведения климатического саммита СОР29 в столице Азербайджана – это подходящий момент для подписания договора о мире между Баку и Ереваном. С таким заявлением выступил представитель главы АР по особым получениям Эльчин Амирбеков в ходе своего интервью телеканалу NE Global.

"Недавно между Арменией и Азербайджаном, было достигнуто соглашение о взаимном освобождении некоторых задержанных, а также об обмене дипломатической поддержкой друг друга"

– Эльчин Амирбеков

Он напомнил, что Армения первая сняла ограничения на заявку Азербайджана на проведение климатической конференции. В ответ Баку включил Ереван в комитет СОР29.

Представитель президента назвал это большим прорывом, благодаря которому удалось укрепить доверие и помогло показать, что обе стороны могут урегулировать отношения посредством прямого диалога без вмешательства третьих лиц.

Амирбеков добавил, что работа над мирным договором продолжается.

По его мнению, подписание документа может произойти до проведения климатической конференции.