Эльчин Амирбеков: НВФ в Карабахе представляют опасность для мирных граждан

Опубликовано: 12:17, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Незаконные вооруженные формирования в Карабахе представляют угрозу жизни сотен мирных граждан страны, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Карабахе ежедневно угрожают угрозу жизни сотен мирных граждан – в районе уже три года находятся около 10 тыс нелегальных боевиков, заявил в интервью французскому радио представитель президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Армения также финансирует сепаратистов из своего государственного бюджета. Все это создает серьезные риски для безопасности нашего государства. Поэтому было решено начать антитеррористические мероприятия локального характера и нейтрализовать легитимные военные цели противника"

- Эльчин Амирбеков

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.