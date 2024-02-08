Вестник Кавказа
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Эквадор не готов оставить рынок России - готовится делегация

Бананы в коробке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вопрос о поставках бананов из Эквадора в Россию будет обсуждаться с делегатами из южноамериканской страны. Эквадор направит в РФ делегацию для решения "бананового вопроса".

Власти Эквадора вскоре направят в Москву делегацию, на повестке будет стоять вопрос о поставке бананов.

"В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть сложности, на которые было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами"

– МИД Эквадора

Россельхознадзор ранее сообщил о том, что в эквадорских бананах систематически выявляется муха-горбатка. Экспорт был приостановлен. В Россию стали поступать бананы из Индии, также планируется заменить бананы из Эквадора на египетские, таиландские, китайские.

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