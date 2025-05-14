Вестник Кавказа

Экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился на 22%

Автопробки в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский автомобильный экспорт в Азербайджан сократился, однако Баку остается в тройке важнейших покупателей транспортных средств из Грузии.

За первые четыре месяца 2025 года экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился на 22% по сравнению с началом прошлого года. Грузия продала Азербайджану чуть менее 3 тыс транспортных средств совокупной стоимостью около $80 млн. 

Как отмечается в докладе Сакстат, Азербайджан стал для Грузии третьей страной по объемам автомобильного экспорта. 

За прошлый год Азербайджан закупил у Грузии почти 13 тыс автомобилей стоимостью порядка $300 млн. Общий автомобильный экспорт Грузии составил $2,43 млрд, страна поставила другим государствам более 100 тыс автомобилей.

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