Грузия вводит новые стандарты пассажирских автоперевозок

С 1 июня все автовокзалы Грузии начнут работать по новым правилам – после их сертификации все они будут разделены на три категории, а билеты на автобус можно будет купить дистанционно, в электронном формате.

В Грузии идет сертификация автовокзалов – она производится в рамках реформы междугородних перевозок, которая заработает по всей стране уже с 1 июня.

На всех грузинских автовокзалах появятся электронные табло и специальные платформы для посадки, а также будет внедрена система покупки электронных билетов, передает Sputnik Грузия.

"Агентство наземного транспорта создает единую платформу по продаже электронных билетов. Также будут электронные табло, как в аэропортах, которые будут показывать прибытие, отправление и задержку транспорта. Все нововведения адаптируют к безопасности и комфорту пассажиров"

–представитель сети автовокзалов "Окриба" Паата Квавадзе

Все автовокзалы страны после старта реформ будут делиться на три класса: с автовокзалов первого класса будут осуществляться международные рейсы, второго класса – только внутренние перевозки, а вокзалы третьего класса будут осуществлять перевозки внутри района.

В рамках реформы ужесточаются и маршруты автотранспорта – автобусы будут ездить только от автовокзала до автовокзала, причем - по строго установленным маршрутам, говорится в сообщении.