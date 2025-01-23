Экс-глава Тляратинского района Дагестана не вернется на свой пост

Суд Махачкалы сегодня отказал экс-главе Тляратинского района республики в восстановлении в должности из-за ненадлежащего выполнения им своих служебных обязанностей – работа в госорганах для него закрыта.

Несмотря на то, что бывший глава Тляратинского района Дагестана оспорил решение суда об освобождении его от должности и потребовал восстановления на работе, районный суд Махачкалы отказал ему в этом, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

"Советский районный суд Махачкалы, рассмотрев 3 февраля дело по административному исковому заявлению Магомеда Абдулаева к главе Дагестана Сергею Меликову об оспаривании правового акта об отрешении его от должности главы Тляратинского района и восстановлении в должности, отказал истцу в удовлетворении исковых требований"

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Глава Дагестана Сергей Меликов своим указом освободил главу Тляратинского района республики за неудовлетворительное исполнение им обязанностей по обеспечению отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, бывший глава региона не оставлял попыток вернуть себе утерянную должность.