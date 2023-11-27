Экс-глава Нацбанка Грузии стал представителем МВФ в Узбекистане

Представителем МВФ в Узбекистане стал Коба Гвенетадзе. Последние 6 лет он занимал должность главы Нацбанка Грузии.

Новым постпредом МВФ в Узбекистане назначен бывший глава Нацбанка Грузии. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил он сам.

"Время перемен – с ноября я занимаю пост постоянного представителя Международного валютного фонда в Узбекистане"

– Коба Гвенетадзе

Он отметил, что рад поработать в Узбекистане, который 6 лет назад встал на путь реализации амбициозных реформ.

"Я рад, что буду жить в новой стране, буду работать с новыми коллегами и использовать свои знания и опыт для поддержки Узбекистана на пути реформ. Увидимся в Ташкенте"

– экс-глава регулятора

Напомним, Гвентадзе занимал пост президента Нацбанка Грузии с марта 2016 года по март 2023 года.