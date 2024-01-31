Экс-глава Минэкономики Армении отправится под домашний арест

Ближайшие несколько месяцев экс-глава Минэкономики Армении проведет под домашним арестом. Ранее он стал фигурантом уголовного дела, связанного с компанией "Синерджи".

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении Ваана Керобяна, подавшего в отставку с поста главы Минэкономики Армении несколько дней назад.

Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом. Все это время он не сможет принимать у себя гостей и общаться с другими лицами по месту его фактического проживания. Ему будут запрещены обмениваться сообщениями, разговаривать по телефону. Исключение составляют лишь звонки в экстренные службы.

После оглашения решения Керобян сообщил, что не согласится с ним.

"Я думаю, мы обжалуем решение суда" – экс-глава ведомства

Напомним, накануне Керобян стал восьмым фигурантом дела, которое касается злоупотреблений в процессе государственного тендера. Ранее обвинения предъявили одному из его заместителей, а также главе ИТ-компании "Синерджи", ряду нынешних и бывших сотрудников компании. В число обвиняемых также попала супруга брата спикера парламента.