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Экономика и туризм: Россия и Азербайджан укрепляют сотрудничество

Экономика и туризм: Россия и Азербайджан укрепляют сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Азербайджана и России готовят «дорожные карты», в которых будут закреплены шаги по укреплению и интенсификации двустороннего сотрудничества в области экономики и туризма.

Стратегический план развития экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном будет зафиксирован в «дорожной карте», готовящейся правительствами двух стран. Планируется, что план мероприятий будет подготовлен уже в конце 2023 года.

«Кроме этого, между сторонами имеется договоренность о проведении заседаний рабочей группы по вопросам экономического и инвестиционного взаимодействия»

– источник «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве АР

Также стало известно, что власти республик пришли к соглашению подписать туристическую «дорожную карту». Цель плана – углубление контактов в туристической сфере в период с 2023 по 2025 годы.

Собеседник агентства подчеркнул, что как Россия, так и Азербайджан заинтересованы в развитии взаимного туризма, а также развития туристического потенциала Каспия.

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