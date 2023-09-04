Экономика и туризм: Россия и Азербайджан укрепляют сотрудничество

Опубликовано: 12:03, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Азербайджана и России готовят «дорожные карты», в которых будут закреплены шаги по укреплению и интенсификации двустороннего сотрудничества в области экономики и туризма.

Стратегический план развития экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном будет зафиксирован в «дорожной карте», готовящейся правительствами двух стран. Планируется, что план мероприятий будет подготовлен уже в конце 2023 года.

«Кроме этого, между сторонами имеется договоренность о проведении заседаний рабочей группы по вопросам экономического и инвестиционного взаимодействия»

– источник «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве АР

Также стало известно, что власти республик пришли к соглашению подписать туристическую «дорожную карту». Цель плана – углубление контактов в туристической сфере в период с 2023 по 2025 годы.

Собеседник агентства подчеркнул, что как Россия, так и Азербайджан заинтересованы в развитии взаимного туризма, а также развития туристического потенциала Каспия.