Единый часовой пояс в Казахстане могут установить 1 марта

Казахстан может перейти на единый часовой пояс с начала весны. Это значит, что в Астане и других регионах часы нужно будет перевести на час назад.

Казахстан может отказаться от двух часовых поясов и перейти на единый. Сейчас в стране действуют UTC+5 и UTC+6.

"Подготовлен проект постановления правительства Республики Казахстан, которым предлагается определить единый часовой пояс UTC+5 по всей территории страны (перевод времени Астаны, центральных и восточных регионов на минус один час) в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00:00"

– министерство торговли и интеграции Казахстана

Законопроект будет публично обсуждаться до 22 декабря.

Если республика откажется от второго часового пояса, то разница во времени между столицами России и Казахстана будет составлять 2 часа.