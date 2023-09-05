Единый часовой пояс в Казахстане могут установить 1 марта

Казахстан может перейти на единый часовой пояс с начала весны. Это значит, что в Астане и других регионах часы нужно будет перевести на час назад.
Казахстан может отказаться от двух часовых поясов и перейти на единый. Сейчас в стране действуют UTC+5 и UTC+6.
"Подготовлен проект постановления правительства Республики Казахстан, которым предлагается определить единый часовой пояс UTC+5 по всей территории страны (перевод времени Астаны, центральных и восточных регионов на минус один час) в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00:00"
– министерство торговли и интеграции Казахстана
Законопроект будет публично обсуждаться до 22 декабря.
Если республика откажется от второго часового пояса, то разница во времени между столицами России и Казахстана будет составлять 2 часа.
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