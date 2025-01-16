Двух пропавших жителей Ингушетии нашли в лесу

В Ингушетии вчера вечером два человека потерялись в лесу. Их нашли поздно ночью. В спасательной операции участвовали 4 человека и десятки добровольцев.

Пресс-служба МЧС России по Республике Ингушетия рассказала о двух местных жителях, которые потерялись в лесу возле населенного пункта Даттых Сунженского района.

Как заявили в ведомстве, поисково-спасательные работы в окрестностях села начались 22 января в 19:20 мск. Пропавших людей обнаружили в ночь на 23 января.

Отмечается, что их жизни и здоровье находятся вне опасности. В операции принимали участие 4 спасателя, 1 единица техники, а также свыше 70 добровольцев.