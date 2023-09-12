Двое дагестанцев воровали в мечетях

Опубликовано: 15:37, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полиция поймала двух жителей Дагестана, которые совершали кражи в мечетях. Они взламывали ящики для пожертвований. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Полиция Дагестана поймала жителей Магарамкентского и Ахтынского районов, их подозревают в кражах в мечетях, сообщает пресс-служба МВД республики.

11 сентября житель Магарамкентского района написал заявление в полицию. Он рассказал о краже 5 тыс рублей из ящика для пожертвований.

Как заявили в ведомстве, 29-летний выходец из Магарамкентского района и 30-летний житель Ахтынского района взламывали ящики для пожертвований и вытаскивали оттуда деньги.

Задержанные признались, что занимались воровством в мечетях и раньше. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.