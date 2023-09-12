Грузовик насмерть сбил ребенка в Дагестане

Опубликовано: 13:50, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Шестилетний житель Дагестана попал под колеса грузовика в Тарумовском районе. Ранее бетонная стена обрушилась на машину, в результате чего погиб один человек.

В Тарумовском районе Дагестана шестилетнего ребенка сбил грузовик КАМАЗ, сообщает пресс-служба МВД республики.

Мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу, но медики не смогли его спасти.

Ранее в Буйнакском районе бетонная стена обрушилась на автомобиль, в результате чего погибла девушка из Новосибирска. Было возбуждено уголовное дело.