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Грузовик насмерть сбил ребенка в Дагестане

Грузовик насмерть сбил ребенка в Дагестане
Шестилетний житель Дагестана попал под колеса грузовика в Тарумовском районе. Ранее бетонная стена обрушилась на машину, в результате чего погиб один человек.

В Тарумовском районе Дагестана шестилетнего ребенка сбил грузовик КАМАЗ, сообщает пресс-служба МВД республики.

Мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу, но медики не смогли его спасти.

Ранее в Буйнакском районе бетонная стена обрушилась на автомобиль, в результате чего погибла девушка из Новосибирска. Было возбуждено уголовное дело.

Бетонная стена накрыла машину с людьми в Дагестане

Бетонная стена накрыла машину с людьми в Дагестане

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