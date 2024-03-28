Вестник Кавказа

Двое боевиков задержаны за попытку устроить теракт в Иране

Двое боевиков задержаны за попытку устроить теракт в Иране
Боевики планировали совершить теракт в городе Кум. Он располагается в центральной части Ирана и считается духовным центром страны.

В Иране арестовали двух членов террористической организации, собиравшихся совершить теракт. Об этом сказано в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ.

"Иран заявляет, что арестовал двух членов группировки ИГИЛ-Хорасан (запрещена в РФ), вероятно, планировавших провести террористическую операцию"

– КСИР Ирана

Согласно информации, боевики собирались осуществить ее в храме, расположенном в городе Кум. Он находится примерно в 120 км к югу от Тегерана и является местом паломничества мусульман-шиитов.

Теракт в Кермане

Во время церемонии, которая проходила 3 января на городском кладбище в связи с годовщиной убийства Касема Сулеймани, произошли два взрыва с интервалом в 10-15 минут. Первый прогремел возле автомобильной стоянки, а второй – примерно в 1 км от нее. Жертвами теракта стали 94 человек. Ответственность за взрывы взяли на себя боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).

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