Вестник Кавказа

Движение по дороге из Тбилиси в Телави будет временно закрыто

Движение по дороге из Тбилиси в Телави будет временно закрыто
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии запретят движение по дороге Вазиани-Гомбори-Телави. Причина – ремонтные работы. Водителям предложили пользоваться другой дорогой.

Департамент автомобильных дорог Грузии сообщил о закрытии на две недели дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави.

Причина закрытия связана с ремонтными работами на участке, которые финансируются из государственного бюджета на сумму 66,7 млн лари. Движение будет запрещено с 11 по 25 апреля.

Автолюбителям предложили передвигать по дороге Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. За движением будут следить полицейские.

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