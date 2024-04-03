Движение по дороге из Тбилиси в Телави будет временно закрыто

В Грузии запретят движение по дороге Вазиани-Гомбори-Телави. Причина – ремонтные работы. Водителям предложили пользоваться другой дорогой.

Департамент автомобильных дорог Грузии сообщил о закрытии на две недели дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави.

Причина закрытия связана с ремонтными работами на участке, которые финансируются из государственного бюджета на сумму 66,7 млн лари. Движение будет запрещено с 11 по 25 апреля.

Автолюбителям предложили передвигать по дороге Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. За движением будут следить полицейские.