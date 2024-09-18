Вестник Кавказа

Две "скорые" и автобус столкнулись в Краснодаре

Две "скорые" и автобус столкнулись в Краснодаре
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
ДТП сразу с двумя машинами скорой помощи случилось в Краснодаре. Медицинские автомобили столкнулись с рейсовым автобусом, в котором ехали пассажиры. В результате есть раненые.

Авария с каретами "скорой" произошла сегодня в Краснодаре, о ней сообщается в канале муниципального центра управления в Telegram.

Местом ДТП стало Ростовское шоссе, а точнее участок неподалеку от дома №76 по ул. Силантьева, в поселке Калинино.

В аварии "встретились" два автомобиля скорой помощи и автобус №126, совершавший рейс от железнодорожной станции "Краснодар-II" до станицы Старомышастовской.

В результате пострадали несколько человек. В частности, травмы получили четыре пассажира автобуса. Кроме того, повреждения обнаружились у двух медиков. Все раненые – совершеннолетние.

Напомним, накануне под Краснодаром столкнулись фура и автобус с пассажирами. От удара начался пожара, пламя охватило оба транспортных средства. В результате погиб водитель фуры – предположительный виновник аварии: он выехал на "встречку", где и врезался в автобус. Пострадали несколько десятков человек.

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