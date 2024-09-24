Вестник Кавказа

Грузовик и автобус с пассажирами столкнулись на Кубани – есть жертва

Грузовик и автобус с пассажирами столкнулись на Кубани – есть жертва
© Фото: МВД Кубани
Столкновение рейсового автобуса и грузовика унесло жизнь минимум одного человека в Краснодарском крае. ДТП случилось у одной из станиц под Краснодаром.

Смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло на Кубани, об аварии сообщил краевой оперативный штаб.

Трагедия случилась у станицы Старокорсунской (входит в состав муниципального образования город Краснодар). Там на трассе столкнулись грузовик и автобус с пассажирами, выполнявший рейс. От удара начался пожар, загорелись оба транспортных средства. Судя по фото, автобус весь выгорел изнутри. Фура же вылетела с проезжей части и перевернулась.

© Фото: МВД Кубани

Изначально сообщалось о семи раненых, которых везут в больницу. Позже стало известно, что в результате есть жертва – погиб водитель, ранены же двое взрослых и три ребенка.

Еще спустя некоторое время краснодарский муниципальный центр управления сообщил, что в автобусе ехали 49 человек, пострадали (ожоги и травмы) 25. Он вез болельщиков гандбольной команды. 

Предварительно установлена причина аварии. По всей видимости, водитель фуры выехал на "встречку", где и столкнулся с автобусом.

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