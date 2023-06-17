Две главные проблемы рубля назвал Сечин

Российский рубль имеет сильные и слабые стороны. Последние не позволяют ему стать полноценным международным расчетным средством.
К сильным сторонам российской валюты относятся, по словам главы "Роснефти", высокая ресурсообеспеченность рубля.
"Но есть как минимум две проблемы - это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему"
– Игорь Сечин
При это все более очевидным становится то, что на смену доллару должна прийти другая международная и резервная валюта. "Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции", - заметил глава "Роснефти".
"Что может прийти на смену доллару и как быстро? Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом"
– Игорь Сечин
Он выразил мнение, что рубль и юань – наиболее перспективные заменители доллара за счет своей обеспеченности. Однако в ближайшие годы доллар, несмотря на угасание, останется международной валютой.