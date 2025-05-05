Двалишвили рассказал о защите чемпионского пояса UFC

Мераб Двалишвили одолел американского бойца О'Мэлли и сохранил чемпионский титул UFC. Это вторая защита титула для спортсмена из Грузии.

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили рассказал, за счет чего ему удалось победить представителя Соединенных Штатов Шона О'Мэлли и защитить чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

"Просто работайте каждый день, проснулся – тренируйся, это самое главное. Люди говорят, что мое кардио — генетика, нет, я тоже уставал. Раньше у меня не было такого кардио, я курил сигареты, неправильно жил. Генетика – ерунда. Сейчас я правильно питаюсь, постоянно тренируюсь"

– грузинский боец

Двалишвили также отметил своего соперника по сегодняшнему поединку. По его словам, О'Мэлли хорошо подготовился к нему.

"Шон хорошо подготовился, я знал, что он внесет коррективы, но я становлюсь лучше и лучше, я не показывал прежде эти техники, теперь я показал. Сейчас мое время"

– Мераб Двалишвили

Поединок Двалишвили и О'Мэлли состоялся в ночь с 7 на 8 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке. Он завершился победой Мераба удушающим приемом в третьем раунде. Одолев О'Мэлли, Двалишвили во второй раз сумел защитить чемпионский пояс. Ранее он сделал это в бою с Умаром Нурмагомедовым.

Напомним, Двалишвили провел 24 боя в UFC, одержав в них 20 побед и потерпев 4 поражения. Сегодняшняя победа стала для него 13-й подряд.