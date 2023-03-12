Петр Ян выступит на турнире UFC в Абу-Даби в июле

Петр Ян проведет на турнире UFC в Абу-Даби бой против Маркуса Макги. В активе россиянина 18 побед и 5 поражений.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян выступит на турнире UFC, который пройдет 26 июля в Абу-Даби, соперник известен, сообщил его менеджер Саят Абдрахманов.

По его словам, спортсмен из России разделит октагон с представителем США Маркусом Макги. Он добавил, что были переговоры с другим американцем Кори Сэндхагеном.

Стоит отметить, что на счету 32-летнего Яна 18 побед и 5 проигрышей. В активе 35-летнего Макги 10 побед и 1 поражение.