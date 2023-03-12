Вестник Кавказа

Петр Ян выступит на турнире UFC в Абу-Даби в июле

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Петр Ян проведет на турнире UFC в Абу-Даби бой против Маркуса Макги. В активе россиянина 18 побед и 5 поражений.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян выступит на турнире UFC, который пройдет 26 июля в Абу-Даби, соперник известен, сообщил его менеджер Саят Абдрахманов.

По его словам, спортсмен из России разделит октагон с представителем США Маркусом Макги. Он добавил, что были переговоры с другим американцем Кори Сэндхагеном.

Стоит отметить, что на счету 32-летнего Яна 18 побед и 5 проигрышей. В активе 35-летнего Макги 10 побед и 1 поражение.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
890 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.