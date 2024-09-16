Мераб Двалишвили остался легчайшим чемпионом UFC

Шон О Мэлли попытался сегодня вернуть пояс легчайшего чемпиона UFC, однако Мераб Двалишвили вновь победил его, на сей раз в партере.

Тридцатичетырехлетний боец из Грузии Мераб Двалишвили провел сегодня уверенную защиту чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. Претендентом на чемпионство выступил спортсмен из США, бывший обладатель пояса Шон О Мэлли.

Чемпионский бой на турнире в Ньюарке продолжался ровно половину стандартного времени: уже в 3-м раунде Двалишвили перевел О Мэлли в партер, где без особого труда задушил его, и американец был вынужден сдаться.

Напомним, что Двалишвили забрал у О Мэлли пояс легчайшего чемпиона UFC в сентябре прошлого года, тогда поединок продлился все 25 минут и выбирать победителя пришлось судьям. Через четыре месяца Двалишвили пришлось защищать чемпионство во встрече с Умаром Нурмагомедовым, и этот бой также закончился его победой.

Напомним, что Мерабу Двалишвили уже 34 года. В UFC он не проигрывает на протяжении тринадцати поединков, всего на его счету двадцать побед при четырех поражениях.