ДУМ РФ: исламский банкинг вышел за пределы мусульманской общины

Доступность и прозрачность исламских финансовых продуктов вывели их популярность далеко за пределы мусульманской уммы, поэтому власти страны решили продлить эксперимент по его работе еще на три года.

Исламские финансовые продукты и институты стали популярными за пределами мусульманской общины из-за их доступности и прозрачности – все финансовые операции здесь логичны и понятны, а риски справедливо распределяются между их участниками, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

"Спрос на инструменты исламского банкинга в РФ продолжает расти, и здесь речь идет не об "этническом" или "конфессиональном" продукте. Принципы партнерского финансирования - прозрачность, отказ от спекуляций, справедливое распределение рисков - находят отклик у людей самых разных религиозных убеждений"

– Рушан Аббясов

Еще один, казалось бы, неочевидный аспект развития исламского банкинга - это не только внутренняя повестка, но и вклад в повышение инвестиционной привлекательности РФ и среди стран исламского мира, и на международной арене в целом, отметил муфтий, передает РИА Новости.

Продление эксперимента по внедрению партнерского (исламского) финансирования - это не просто административный шаг, а четкий сигнал о востребованности проекта, добавил Рушан Аббясов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Государственная дума на этой неделе продлила закон об исламском банкинге (или партнерском финансировании), он будет продолжаться на протяжении еще трех лет, за соответствующий законопроект сразу в двух – во втором и в третьем – чтениях - проголосовали депутаты Госдумы.

Список регионов, которые занимаются исламским банкингом, не изменен – внедрение продолжается только в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне, так как в конце июня Центробанк не одобрил подключение к эксперименту Ингушетии и Чувашии.