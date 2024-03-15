ДТП со смертельным исходом в Грузии стало больше

В МВД Грузии рассказали о причинах возросшего количества смертельных ДТП. По словам главы ведомства, это связано с тем, что в республике стало больше транспортных средств.

В Грузии увеличилось количество аварий с летальным исходом. Такое заявление сделал глава МВД республики Вахтанг Гомелаури, выступая 20 марта в рамках министерского часа в парламенте.

Он подчеркнул, что смертельных ДТП стало больше из-за того, что в республике увеличилось количество транспортных средств.

"В 2008 году в Грузии было зарегистрировано 630 тыс, в 2011 году – 785 тыс, сегодня в Грузии зарегистрировано 1 миллион 711 тыс автомобилей. Количество транспортных средств увеличилось почти 1 млн"

– Вахтанг Гомелаури

В частности, он отметил, что в разы выросло количество мототехники.

"В 2011 году было зарегистрировано 3,1 тысячи мототехники, сегодня зарегистрировано 33,5 тысячи. Плохо, что количество смертей увеличилось, но и количество автомобилей выросло"

– глава ведомства

Справка

В 2023 году аварии в Грузии унесли жизни 442 человек, еще 7 310 человек получили травмы. В 2022 году в ДТП погибли 430 человек.

По данным на прошлый год, в республике зарегистрировано свыше 1,6 млн автомобилей, из них 1,19 млн на ходу.