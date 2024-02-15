Сошедший с рельсов поезд заблокировал движение в Грузии

Сегодня утром в Грузии сошел с рельсов поезд Озургети – Тбилиси, к счастью, обошлось без пострадавших, однако повреждено дорожное полотно, а движение поездов на этом участке Грузинской железной дороги остановлено.

Сегодня на участке железной дороги между Тбилиси и Озургети (регион Гурия) сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из провинции в столицу, сообщили в пресс-службе Грузинской железной дороги (ГЖД).

Поезд сошел с рельсов недалеко от села Гурианта. При обследовании места аварии специалисты ГЖД обнаружили повреждения, которые судя по всему и стали причиной инцидента. К счастью, никто не пострадал, передает Sputnik Грузия.

"Пассажиры поезда смогут отправиться до места назначения завтра. Точное время определится в течение дня"

- Грузинская железная дорога

Сейчас на месте происшествия работают бригады железнодорожников, которые устраняют повреждения дорожного полотна, на других участках ГЖД движение поездов идет в штатном режиме.