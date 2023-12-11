Дождь в столичном регионе расправится со снегом

Сегодня в Москве и Подмосковье продолжится потепление, однако будет скользко из-за дождя с мокрым снегом, который зарядит на весь день.
В столичном регионе сегодня будет тепло и пасмурно – ожидаются дождь и мокрый снег, а воздух прогреется до 5 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
"Облачно. Осадки (дождь, мокрый снег). Местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, по области от плюс 0 до плюс 5 градусов. Ветер западный, 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/с"
– Гидрометцентр России
Атмосферное давление будет пониженным, оно составит 738 мм ртутного столба.
Дождь сегодня будет идти практически весь день, что скажется на сугробах, которые оставил после себя циклон "Ваня".
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