Дождь в столичном регионе расправится со снегом

Сегодня в Москве и Подмосковье продолжится потепление, однако будет скользко из-за дождя с мокрым снегом, который зарядит на весь день.

В столичном регионе сегодня будет тепло и пасмурно – ожидаются дождь и мокрый снег, а воздух прогреется до 5 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Осадки (дождь, мокрый снег). Местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, по области от плюс 0 до плюс 5 градусов. Ветер западный, 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/с"

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет пониженным, оно составит 738 мм ртутного столба.

Дождь сегодня будет идти практически весь день, что скажется на сугробах, которые оставил после себя циклон "Ваня".