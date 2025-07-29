Вестник Кавказа

Дождь парализовал движение в горах на севере Грузии

Дождь парализовал движение в горах на севере Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На севере Грузии временно не снабжается электроэнергией сразу четыре населенных пунктах. Это одно из последствий сильного ветра и дождя, обрушившихся на регионе.

В северной части Грузии из-за ливня затопило центральные дороги. Об этом пишет местная пресса.

Уточняется, что сильный ветер и дождь повредили крыши домов и спровоцировали наводнения, затопив дороги в районе Они региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.

Больше всего пострадало село Чиора. В мэрии муниципалитета отметили, что в районе повреждена опора ЛЭП, поэтом временно нет электричество в четырех селах.

В результате стихийного бедствия граждане не пострадали.

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