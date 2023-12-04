Дорогу к курорту Армхи приводят в порядок в Ингушетии

Ремонт дороги Джейрах-Армхи продолжается в Ингушетии. На нее кладут новое покрытие, расширяют, устанавливают новые знаки и подпорные стены.

Дорога, ведущая к горнолыжному курорту Армхи, проходит капитальную реконструкцию в Джейрахском районе, рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, некоторое время назад выяснилось, что на двух километрах дороги покрытию необходим ремонт.

"Участок этой автодороги имеет важное значение, поскольку связывает два населенных пункта – Джейрах и Армхи – и располагается на подъезде к туристическому комплексу [Армхи]"

– глава республики

Калиматов напомнил, что именно Джейрахский район пользуется наибольшей популярностью у туристов, поэтому было решено привести дорогу в порядок.

Чиновник уточнил, что на дороге создается новое покрытие, она расширяется до 6 м. На трассе поставят ограждения, установят знаки. В качестве противооползневой защиты в самых проблемных местах смонтируют подпорные стены.