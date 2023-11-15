Дороги Дагестана восстановят на 16 млрд рублей

В будущем, 2024 году, в Дагестане будет реконструирована часть уже действующих дорог, также планируется возведение новых трасс. На эти цели из местного бюджета будет направлено 16 млрд рублей.

В бюджете Дагестана предусмотрено 16 млрд рублей, которые будут направлены на восстановление и строительство дорог.

«В бюджете на следующий год заложено порядка 16 миллиардов рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог республиканского и муниципального значения»

– глава Минтранса республики Джамбулат Салавов

Министр отметил, что часть средств пойдет на финальный этап восстановления трассы Анцух –Тлярата.

«Это один из сложных участков из-за природных условий и горных ландшафтов. В настоящее время на объекте активно ведутся буровзрывные работы, в следующем году планируем завершить реконструкцию»

– Джамбулат Салавов

Кроме того, планируется возведение новых и реконструкция уже действующих дорог, ведущих к центрам притяжения туристов. Одним из таких проектов является создание дороги к набережной в Дербенте, которая также станет новым въездом в город.