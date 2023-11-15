Дороги Дагестана восстановят на 16 млрд рублей

В бюджете Дагестана предусмотрено 16 млрд рублей, которые будут направлены на восстановление и строительство дорог.
«В бюджете на следующий год заложено порядка 16 миллиардов рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог республиканского и муниципального значения»
– глава Минтранса республики Джамбулат Салавов
Министр отметил, что часть средств пойдет на финальный этап восстановления трассы Анцух –Тлярата.
«Это один из сложных участков из-за природных условий и горных ландшафтов. В настоящее время на объекте активно ведутся буровзрывные работы, в следующем году планируем завершить реконструкцию»
– Джамбулат Салавов
Кроме того, планируется возведение новых и реконструкция уже действующих дорог, ведущих к центрам притяжения туристов. Одним из таких проектов является создание дороги к набережной в Дербенте, которая также станет новым въездом в город.