Снегопад парализовал движение на двух автодорогах Дагестана

В Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий ограничили движение на участках двух автодорог. Его планируется восстановить после расчистки дорожного покрытия от снега.

В Дагестане временно ограничено движение на участках дорог в Ботлихском и Гумбетовском районах. Об этом рассказали в "Дагестанавтодоре".

Там отметили, что снегопад сделал невозможным проезд на участке 95 км - 110 км (перевал Харами), являющимся частью автодороги "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка".

Кроме того, парализовано движение на участке 46 км - 60 км (Харибский перевал), который является частью дороги, ведущей из Хасавюрта в Тлох.

Работы по расчистке дорог от снега планируется начать в дневное время, когда прекратится снегопад.