Северный Кавказ ожидает массового схода лавин

В ближайшие часы и до конца завтрашних суток в целом ряде республик Северного Кавказа будет лавиноопасно. Местных жителей предупреждают о возможных ЧС и ЧП.

В горных районах Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии в ближайшие дни ожидается сход лавин. Об этом рассказали в управлениях МЧС России по республикам.

Согласно прогнозу, во всех трех регионах до конца сегодняшних суток, а также 28 ноября могут сойти лавины на высоте более 2,5 тыс метров.

Местных жителей предупреждают, что лавины могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, включая повреждение зданий, ЛЭП и объектов инфраструктуры. Снежные массы также способны перекрыть автомобильные дороги, мосты и тоннели.

Ранее об опасности схода лавин сообщили в Северной Осетии.