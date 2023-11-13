Вестник Кавказа

Жителей Северной Осетии предупредили о лавиноопасности 

Жителей Северной Осетии предупредили о лавиноопасности 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До среды в горах Северной Осетии возможен сход лавин. Скорость ветра будет превышать 30 метров в секунду. 

В ближайшие 48 часов в горных районах Северной Осетии будет лавиноопасно. Об этом рассказали в региональном отделении МЧС России в Северной Осетии 

Согласно прогнозу, в течение сегодняшнего дня скорость ветра в горных и предгорных районах местами будет достигать 32 метров в секунду. 

"По информации ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы", 27 и 28 ноября в горных районах Северной Осетии выше 2,5 тыс метров лавиноопасно"

– пресс-служба ведомства

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