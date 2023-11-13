В Северной Осетии ветер усилится до 32 м/с

Ветер до 32 м/с спрогнозировали синоптики в Северной Осетии. Непогода захватила Юг России и Северный Кавказ.
Спасатели МЧС предупредили гостей и жителей предгорных районов Северной Осетии об усилении ветра до 32 м/с.
«27 ноября 2023 года в горных и предгорных районах республики ожидается сильный ветер 30-32 м/с»
– пресс-служба регионального управления МЧС.
Напомним, что на Юг России и Северный Кавказ обрушилась непогода: сильный ветер, с дождем, в Сочи спрогнозировали снегопады. В результате удара стихии в регионах наблюдаются нарушения с подачей воды и электричества. Есть данные о пострадавших. В Крыму один человек пропал без вести.
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