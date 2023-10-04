Допрос Араика Арутюняна провели в Баку

Первый допрос бывшего "президента" незаконного сепаратистского образования в Карабахском экономическом районе Азербайджана Араика Арутюняна состоялся сегодня в Баку.
Накануне стало известно, что Арутюнян, также, как и другие главари незаконного режима, ликвидированного в Ханкенди, задержан сотрудниками СГБ АР и доставлен в азербайджанскую столицу, где его будут судить. Против Араика Арутюняна в Азербайджане возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Сегодня в Баку прошел первый допрос сепаратиста.
"Арутюнян допрошен, могу сказать только то, что данные им показания помогут найти ответы на многие вопросы"
- адвокат Алов Сафаралиев
Как физическое, так и психологическое состояние Арутюняна в норме, отметил юрист. Он также заверил, что защищая главаря сепаратистов будет ответственно исполнять свой долг.
"Я буду осуществлять его защиту в соответствии с законами Азербайджанской Республики, требованиями международных конвенций и адвокатской этикой. Одним словом, буду совестливо исполнять свой профессиональный долг"
– адвокат