Допрос Араика Арутюняна провели в Баку

Опубликовано: 11:04, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку впервые допросили Араика Арутюняна. Главаря незаконных сепаратистов удалось задержать накануне. Адвокат Арутюняна рассказал о состоянии подзащитного.

Первый допрос бывшего "президента" незаконного сепаратистского образования в Карабахском экономическом районе Азербайджана Араика Арутюняна состоялся сегодня в Баку.

Накануне стало известно, что Арутюнян, также, как и другие главари незаконного режима, ликвидированного в Ханкенди, задержан сотрудниками СГБ АР и доставлен в азербайджанскую столицу, где его будут судить. Против Араика Арутюняна в Азербайджане возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Сегодня в Баку прошел первый допрос сепаратиста.

"Арутюнян допрошен, могу сказать только то, что данные им показания помогут найти ответы на многие вопросы"

- адвокат Алов Сафаралиев

Как физическое, так и психологическое состояние Арутюняна в норме, отметил юрист. Он также заверил, что защищая главаря сепаратистов будет ответственно исполнять свой долг.

"Я буду осуществлять его защиту в соответствии с законами Азербайджанской Республики, требованиями международных конвенций и адвокатской этикой. Одним словом, буду совестливо исполнять свой профессиональный долг"

– адвокат