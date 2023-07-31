Донского винограда будет в два раза больше

Опубликовано: 22:12, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ростовская область к 2030 году удвоит площадь своих виноградников, что станет прорывом для развития сельского хозяйства региона и развитием исконно донских сортов "солнечной ягоды".

Площадь виноградников Дона к 2030 году вырастет вдвое - до 3 тыс га, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Стратегия развития виноградарства и виноделия в регионе также планирует рост автохтонных, типично донских сортов винограда с 28% до 50%, а рост производства вина в местных винодельческих предприятиях в два раза от нынешнего объема, передает "Интерфакс".

"В донском регионе сейчас 1,6 тыс га виноградников. Закладка новых насаждений в текущем году будет произведена на площади 50 га, также преимущественно автохтонными сортами винограда"

- Виктор Гончаров

Власти региона уже зарезервировали на стимулирование развития виноградарства в Ростовской области текущем году более 61 млн рублей. Уже профинансирована закупка 20 единиц техники для виноградарства. Впрочем, своими достижениями могут похвастаться и сами донские виноделы – только за первое полугодие нынешнего 2023 года они нарастили объем производства виноматериалов на 27%, до 518,6 тыс дал, а это – более 7 млн бутылок отличного по качеству уникального донского вина.

Напомним, сейчас в Ростовской области работают 15 винодельческих лицензированных заводов – восемь из них принадлежат государству, также напиток производят семь лицензированных фермерских хозяйств.