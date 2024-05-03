Донские аграрии ответят в суде за загрязнение Дона

Донские правоохранители на водном транспорте возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Дон: поскольку виновники экологического происшествия проигнорировали решение Росприроднадзора региона, в дело вмешался Арбитражный суд.

Донским аграриям предстоит ответить в суде за невыполнение требования регионального отделения Росприроднадзора по факту загрязнения морской среды, теперь в отношении них возбуждено уголовное дело, которое возбудил отдел МВД на водном транспорте.

Еще в июле 2022 года рядом с портом города Азов во время погрузки пшеницы на один из теплоходов в воду реки попала зерновая пыль, которая распространилась на большой части ее поверхности, напоминает "АиФ-Ростов".

"В ходе выездного обследования факт загрязнения реки подтвердился"

- Росприроднадзор Ростовской области

В надзорном ведомстве области рассчитали сумму нанесенного ущерба и направили компании требование возместить его, однако руководство компании решило проигнорировать его.

После таких действий виновников экологического происшествия ведомству пришлось обратиться с иском в Арбитражный суд Ростовской области, и теперь его виновникам предстоит новое разбирательство и суд, но уже – в рамках уголовного дела.