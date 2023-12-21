Доллар замер ниже 90 рублей

Торги на Мосбирже в среду открылись курсом доллара 89,90 рубля - курс не изменился со вчерашнего дня. Затем доллар начал снижаться.
Московская биржа открыла торговую сессию сегодня с долларом, застывшим на уровне вчерашних показателей.
Курс доллара не изменился ни на копейку, утром 10 января он торгуется по 89,90 рубля, на 07.08 он подешевел до 89,81.
Курс евро немного опустился - минус 6 копеек, сделки ведутся по курсу 98,22 рубля.
Незначительно вырос курс китайского юаня - до 12,50 рубля.
Читайте нас в Дзен Новости Google News