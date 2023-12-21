Вестник Кавказа

Доллар замер ниже 90 рублей

Доллар замер ниже 90 рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торги на Мосбирже в среду открылись курсом доллара 89,90 рубля - курс не изменился со вчерашнего дня. Затем доллар начал снижаться.

Московская биржа открыла торговую сессию сегодня с долларом, застывшим на уровне вчерашних показателей.

Курс доллара не изменился ни на копейку, утром 10 января он торгуется по 89,90 рубля, на 07.08 он подешевел до 89,81.

Курс евро немного опустился - минус 6 копеек, сделки ведутся по курсу 98,22 рубля.

Незначительно вырос курс китайского юаня - до 12,50 рубля.

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