Доллар рухнул ниже 90 рублей

Доллар подешевел до 90 рублей и устремился дальше вниз. Он опустился почти на 1,5% относительно данных на закрытие прошлых торгов.

Курс доллара на Мосбирже сегодня впервые в 2024 году опустился ниже 90 рублей. Последний раз доллар дешевел до такого уровня в последний рабочий день прошлого года - 29 декабря.

Согласно данным биржи, в первое торговое утро года доллар стартовал с роста, стремясь к 92 рублям. Позже рост замедлился и тенденция изменилась. В 13:41 доллар пробил вниз планку в 90 рублей и торговался по 89,98 рубля. Еще спустя несколько минут курс снизился до 89,85 рубля, таким образом валюта просела на 1,43% относительно данных на закрытие прошлой торговой сессии.