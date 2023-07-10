Доллар укрепился на утренних торгах Мосбиржи

Опубликовано: 8:19, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главные валюты торговались разнонаправленно на утренних торгах Московской биржи: доллар дорожал, а евро с юанем демонстрировали падение относительно показателей закрытия торговой площадки.

Соотношение стоимости доллара к рублю относительно американской валюты укреплялось на утренних торгах Мосбиржи: доллар подрожал на 18,25 копейки, составив 91,43 рубля.

В свою очередь, евро падал: в настоящее время его стоимость составляет 99,55 рубля.

Курс китайской валюты также снижался: юань потеряв 0,8 копейки, сейчас стоит 12,64 рубля.