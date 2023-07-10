РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доллар укрепился на утренних торгах Мосбиржи

Доллар укрепился на утренних торгах Мосбиржи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главные валюты торговались разнонаправленно на утренних торгах Московской биржи: доллар дорожал, а евро с юанем демонстрировали падение относительно показателей закрытия торговой площадки.

Соотношение стоимости доллара к рублю относительно американской валюты укреплялось на утренних торгах Мосбиржи: доллар подрожал на 18,25 копейки, составив 91,43 рубля.

В свою очередь, евро падал: в настоящее время его стоимость составляет 99,55 рубля.

Курс китайской валюты также снижался: юань потеряв 0,8 копейки, сейчас стоит 12,64 рубля.

Евро - 100

Евро - 100

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1145 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version