РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доллар укрепил позиции к рублю

Доллар укрепил позиции к рублю
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар и евро торговались разнонаправленно в ходе открытия торгов Мосбиржи. Курс юаня остался стабильным.

На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 1 копейку до 81,8 рубля в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Стоимость евро продемонстрировала падение на 24,5 копеек. В итоге стоимость европейской валюты составила 89,95 рубля.

Стоимость юаня не изменилась – 11,9 рубля.

Прогноз курса доллара на завтра

Согласно прогнозам аналитиков, стоимость курса доллара во вторник, 18 апреля, составит 82,18 рубля, минимальный показатель – 81,03 рубля. Возможный ценовой максимум – 83, 33 рубля.

Доллар и юань снова идут в рост

Доллар и юань снова идут в рост

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1075 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version