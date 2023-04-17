Доллар укрепил позиции к рублю

Опубликовано: 8:27, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар и евро торговались разнонаправленно в ходе открытия торгов Мосбиржи. Курс юаня остался стабильным.

На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 1 копейку до 81,8 рубля в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Стоимость евро продемонстрировала падение на 24,5 копеек. В итоге стоимость европейской валюты составила 89,95 рубля.

Стоимость юаня не изменилась – 11,9 рубля.

Прогноз курса доллара на завтра

Согласно прогнозам аналитиков, стоимость курса доллара во вторник, 18 апреля, составит 82,18 рубля, минимальный показатель – 81,03 рубля. Возможный ценовой максимум – 83, 33 рубля.