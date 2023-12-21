Доллар сохранил прежние ценовые позиции

Куры доллара и юаня на открытии торгов не изменились Евро потерял 2 копейки.
Стоимость американской валюты, по сравнению с уровнем закрытия торгов на Мосбирже не изменилась, составив 88,6 рубля.
Не менялся и курс китайскою валюты. Юань по-прежнему стоит 12,323 рубля.
Курс евро пошел на снижение, потеряв с вечера 2 копейки. В настоящее время стоимость европейской валюты составляет 97,14 рубля.
Сколько будет стоить доллар завтра
Согласно прогнозам экспертов, в субботу, 13 января стоимость американской валюты составит 87, 86 рублей. Максимум – 86,63 рублей, а минимум – 89, 09 рублей.
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