Вестник Кавказа

Доллар сохранил прежние ценовые позиции

Доллар сохранил прежние ценовые позиции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Куры доллара и юаня на открытии торгов не изменились Евро потерял 2 копейки.

Стоимость американской валюты, по сравнению с уровнем закрытия торгов на Мосбирже не изменилась, составив 88,6 рубля.

Не менялся и курс китайскою валюты. Юань по-прежнему стоит 12,323 рубля.

Курс евро пошел на снижение, потеряв с вечера 2 копейки. В настоящее время стоимость европейской валюты составляет 97,14 рубля.

Сколько будет стоить доллар завтра

Согласно прогнозам экспертов, в субботу, 13 января стоимость американской валюты составит 87, 86 рублей. Максимум – 86,63 рублей, а минимум – 89, 09 рублей.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1560 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы