Доллар показал слабый рост на открытии Мосбиржи

Утренние торги на Московской валютной бирже сегодня открылись осторожным ростом курса американской валюты, подрос и курс китайского юаня.

Старт торгов на Московской бирже сегодня ознаменовался слабым, на 1,5 копейки, ростом курса доллара к рублю – сейчас американская валюта торгуется за 89,35 рубля.

Европейская валюта наоборот теряет позиции - евро подешевел на 0,5 копейки и сейчас стоит 98 рублей, передает ТАСС.

Курс китайской национальной валюты тоже постепенно растет – сейчас юань "подрос" на 1,7 копейки и торгуется за 12,43 рубля.