Вестник Кавказа

Доллар продолжил осторожный рост

Доллар продолжил осторожный рост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главные валюты открылись разнонаправленной динамикой. Доллар и юань дорожали, а евро, наоборот, отметился падением.

Американская валюта, преодолев планку в 90 рублей, продолжает движение вверх. На утренних торгах Мосбиржи ее курс составил 90,48 рубля, что на 21 копейку превышает показатели закрытия площадки. Не оставался в стороне и китайская валюта. Юань также укрепился, прибавив 1,85 копейки. Таким образом, его стоимость составила 12,62 рубля.

Европейская валюта, наоборот, позиции теряла, став дешевле на 4,75 копейки. Сейчас один евро равен 98,58 рубля.

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