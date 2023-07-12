Доллар и евро после рекордных показателей прошлой недели постепенно снижаются. Торги на Мосбирже стартовали с курса доллара по 90,23 рубля.
Московская биржа в среду начинает торги со снижения курса доллара и евро.
Новая торговая сессия открылась этим утром с того, что доллар опустился на 15,25 копейки, сейчас он торгуется по 90,23 рубля.
Курс европейской валюты также немного потерял - минус 2 копейки, евро оценивается в 99,3 рубля.
На копейку поднялся курс юаня, до 12,51 рубля.
Еще в понедельник все валюты на бирже показывали рост, накануне начал дешеветь доллар, сегодня к нему присоединился и евро.