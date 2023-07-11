РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На открытии торгов Мосбиржи доллар продолжает плавное падение

На открытии торгов Мосбиржи доллар продолжает плавное падение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Утренние торги на Московской валютной бирже стартовали сегодня с очередного снижения курса американской валюты. А вот евро и юань снова идут в рост.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 10,75 копейки и составил 90,31 рубля.

Европейская валюта напротив снова идет в рост – она подорожала на 16,5 копейки и сейчас торгуется за 99,62 рубля, передает ТАСС.

Вслед за евро вверх тянется и юань – китайская национальная валюта прибавила в весе не так много, всего 3,4 копейки и сейчас она стоит 12,52 рубля.

Доллар укрепился на утренних торгах Мосбиржи

Доллар укрепился на утренних торгах Мосбиржи

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1370 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version