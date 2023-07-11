На открытии торгов Мосбиржи доллар продолжает плавное падение

Опубликовано: 7:24, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утренние торги на Московской валютной бирже стартовали сегодня с очередного снижения курса американской валюты. А вот евро и юань снова идут в рост.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 10,75 копейки и составил 90,31 рубля.

Европейская валюта напротив снова идет в рост – она подорожала на 16,5 копейки и сейчас торгуется за 99,62 рубля, передает ТАСС.

Вслед за евро вверх тянется и юань – китайская национальная валюта прибавила в весе не так много, всего 3,4 копейки и сейчас она стоит 12,52 рубля.