Доллар на выходные идет в рост

Опубликовано: 18:09, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В предстоящие выходные и первый рабочий день следующей недели доллар будет стоить 84,08 рубля, выросла в цене и китайская валюта, а вот курс евро пошел вниз.

Банк России озвучил курсы основных иностранных валют на предстоящие выходные - официальный курс доллара на 24-26 июня вырос на 47 копеек, до 84,08 рубля.

Ненамного, но подрос и курс китайской национальной валюты – она подорожала на две копейки и все выходные будет стоить 11,65 рубля за юань, передает ТАСС.

А вот евро уходит на выходные на спаде - официальный курс евро понижен на 45 копеек, до 91,49 рубля.