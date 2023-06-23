РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доллар на выходные идет в рост

Доллар на выходные идет в рост
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В предстоящие выходные и первый рабочий день следующей недели доллар будет стоить 84,08 рубля, выросла в цене и китайская валюта, а вот курс евро пошел вниз.

Банк России озвучил курсы основных иностранных валют на предстоящие выходные - официальный курс доллара на 24-26 июня вырос на 47 копеек, до 84,08 рубля.

Ненамного, но подрос и курс китайской национальной валюты – она подорожала на две копейки и все выходные будет стоить 11,65 рубля за юань, передает ТАСС.

А вот евро уходит на выходные на спаде - официальный курс евро понижен на 45 копеек, до 91,49 рубля.

Доллар дешевел, а евро – дорожал на утренних торгах

Доллар дешевел, а евро – дорожал на утренних торгах

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1155 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version